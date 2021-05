5G: Pichetto (Mise), rivoluzione tecnologica ma attenzione a rischi legati alla sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 5G è una vera e propria rivoluzione tecnologica che ci consente di avere più connessioni allo stesso tempo: il processo di evoluzione che sta interessando la rete attuale non va considerato come uno scalino in più, ma come uno scenario che porterà allo sviluppo di modelli di business nuovi in termini di crescita. Così il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto oggi al webinar “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G” organizzato da Fondazione Ottimisti e Razionali e da Inwit. “Sarà la base su cui tra qualche anno si appoggeranno i rapporti socioeconomici, che grazie ad una enorme mole di dati consente a tutto di essere più rapido, immediato e leggibile”, ha spiegato, mettendo in guardia contro i rischi legati alla sicurezza nella gestione di un quantitativo così importante di dati. “Un secondo tema, in questo senso, riguarda le incertezze legate a tecnologie provenienti da Paesi non europei, che potrebbero includere componenti in grado di attivare funzioni finalizzate ad estrarre informazioni e asset strategici sensibili e di sicurezza nazionale”, ha spiegato, ribadendo il “valore enorme” che una mole di informazioni tanto grande potrebbe avere. A questo proposito, ha continuato, è necessario determinare con attenzione le regole di inserimento nel mercato italiano di prodotti provenienti da costruttori extra-europei. (Ems)