Sanità: De Filippo (Pd), legge su malattie rare grande passo avanti, ora molti malati non più invisibili

- Vito De Filippo, deputato del Partito democratico, ha osservato: "Questa legge è un grande passo in avanti perché, come purtroppo sappiamo, molte volte la rarità significa invisibilità. Il malato raro spesso scompare. Ecco, oggi è un bel giorno per il Parlamento, per il nostro sistema sanitario, ma soprattutto per migliaia di famiglie e per i malati rari". Intervenendo in dichiarazione di voto, a nome del gruppo del Pd, sul provvedimento relativo ai farmaci orfani di cui era primo firmatario di una delle proposte che poi è stata abbinata al testo finale, il parlamentare ha aggiunto: "Noi stiamo affrontando oggi due enormità, riassunte in due parole: rare e orfani. Sono due enormità e sono due grandi sfide che rendono i bisogni di alcuni malati figli di un dio minore. Questa legge lancia una sfida: dare una organizzazione e un metodo futuro per queste malattie che coinvolgono quasi 2 milioni di italiani e molti, moltissimi, purtroppo sono bambini". Dopo aver proposto di "fare di più screening neonatali", De Filippo ha precisato che con questo provvedimento "si va verso una uniformità di prestazioni e di offerta di farmaci e medicinali. Sembrerebbe una cosa scontata, ma questa grande difformità che noi abbiamo visto ora con la pandemia è uno dei grandi temi del nostro sistema sanitario nazionale". (segue) (Com)