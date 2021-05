Sanità: De Filippo (Pd), legge su malattie rare grande passo avanti, ora molti malati non più invisibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente democratico ha aggiunto: "La grande differenza tra regioni è plateale. Ed è straordinariamente iniqua. La legge prova a dare indicazioni puntuali per quanto riguarda le procedure di semplificazione nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza. E un meccanismo che se non lo capiamo fino in fondo non ne comprendiamo l'importanza quasi epocale. Perché molte di queste malattie non venivano riconosciute. Costruire un meccanismo per il quale il comitato nazionale dei livelli essenziali di assistenza possa finalmente includere in quell'elenco nuove malattie, con termini a volte quasi esoterici - ha concluso De Filippo -, significa includere centinaia di famiglie in un contesto di assistenza, di diagnosi e cura". (Com)