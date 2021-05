Toscana: commissione inchiesta, fissato il calendario delle audizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un calendario di lavoro serrato con ipotesi di audire molti nomi tra politici, in carica e non, dirigenti amministrativi, organi investigativi, rappresentanti di associazioni no profit e del mondo produttivo toscano. È quanto la presidente della commissione d’inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana, Elena Meini (Lega), ha proposto nella prima seduta – in presenza a palazzo del Pegaso - ai due vice presidenti Lucia De Robertis (Pd) e Maurizio Sguanci (Italia Viva) e agli altri commissari Alessandro Capecchi (Fratelli d’Italia), e Irene Galletti (Movimento 5 stelle). Era assente Marco Stella (Forza Italia). La presidente ha proposto anche sopralluoghi, in primis al consorzio Aquarno, e approfondimenti dedicati direttamente ai cittadini: “Visto il delicato tema che ci apprestiamo ad affrontare - ha spiegato - credo opportuno organizzare un convegno, al termine dei lavori e a relazione finale chiusa, per coinvolgere e sensibilizzare i toscani”. (Ren)