Recovery: Pichetto (Mise), punto di partenza fondamentale, spingere su digitale, reti e filiere

- Le risorse del Pnrr rappresentano un punto di partenza fondamentale sotto il profilo finanziario e di indirizzo: consente di raggiungere gli obiettivi prefissati e compiere un salto di qualità in termini di formazione e trasferimento tecnologico. Così il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, intervenuto oggi al webinar “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G” organizzato da Fondazione Ottimisti e Razionali e da Inwit. Importante, secondo il viceministro, sarà “rendere le persone consapevoli della necessità di approcciarsi a qualcosa di nuovo”. Parlando dei prossimi passi da fare, ha poi ribadito la necessità di “sostenere la transizione digitale, realizzare reti ultraveloci e favorire lo sviluppo delle filiere, per rafforzare la competitività delle aziende e del Paese”. L’obiettivo di fondo, ha spiegato, è avere “un Paese più moderno e un capitale umano più forte: bisogna lavorare per creare quelle procedure e organizzazioni necessarie per essere trainanti e non trainati”. (Ems)