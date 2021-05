Covid: assessore Lazio, pronti a coinvolgere pediatri dopo ok a vaccino per 12-16 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando arriverà la decisione delle agenzie regolatorie internazionali riguardo la vaccinazione anti-Covid per la fascia di età 12-16 anni, la Regione Lazio ha "intenzione di coinvolgere tutti i pediatri, ospedalieri, dei centri vaccinali e di libera scelta, perché sarà un momento importante. Quindi dobbiamo mettere in campo una procedura operativa". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, durante il suo intervento al 76esimo Congresso italiano di pediatria a Roma. "Siamo nel pieno della campagna vaccinale. Nel Lazio tra alcuni giorni avremo vaccinato un adulto su 2 e oggi supereremo le 3,1 milioni di vaccinazioni - ha sottolineato l'assessore -. Sarà importante attendere poi la decisione delle autorità, Ema e Aifa, per quanto riguarda la vaccinazione pediatrica. Questo è un momento particolare per la professione di pediatra - ha aggiunto l'assessore -. Presto dovremo mettere in campo una procedura per le fasce 12-16 anni. La grande emergenza del Covid ha sconvolto le nostre vite e avrà riflessi nelle classi più giovani", ha concluso l'assessore ricordando che da domani dalle ore 12.00 saranno aperte le prenotazioni per il vaccino Pfizer ai maturandi (Com)