Alitalia: Giorgetti, inizia percorso nuova compagnia

- Inizia il percorso tecnico per la nascita di una compagnia sostenibile, la nuova Alitalia che dovrà essere operativa il prima possibile, ragionevolmente ad agosto. Lo sottolinea il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, al termine dell’incontro con la vice presidente della Commissione Ue Margrethe Vestager, al quale ha partecipato, in collegamento, anche il ministro Daniele Franco. Nel corso del colloquio “serrato e costruttivo”, Giorgetti ha posto l’attenzione anche su altre urgenze a partire dalla necessità di sostenere finanziariamente le imprese nel processo di decarbonizzazione che penalizzano fortemente settori dell’industria italiana, in particolare della ceramica e della siderurgia. Altro dossier riguarda il prolungamento delle garanzie dello Stato alle aziende in difficoltà per la pandemia. (Com)