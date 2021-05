Sanità: Carnevali (Pd), con legge su malattie rare e farmaci orfani più diritti per cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Partito democratico, Elena Carnevali, osserva: "La legge quadro dedicata alle malattie rare e farmaci orfani rappresenta un traguardo atteso da più di due anni che ci obbliga ad arrivare velocemente alla sua approvazione anche al Senato. Frutto della sintesi di più proposte di legge, compresa quella del Pd, questa legge di natura parlamentare votata all'unanimità è buona e giusta". La parlamentare aggiunge in una nota: "E' un bel giorno perché si riconoscono maggiori certezze per i pazienti e le famiglie, garantendo maggiori diritti ed accesso alle cure e terapie oltre alla valorizzazione dei centri e della rete nazionale delle malattie rare. L'Italia ha un grande patrimonio di ricerca clinica, di base e dei farmaci, orfani compresi e una grande la capacità diagnostica, diagnosi spesso così difficile da identificare, che dobbiamo rafforzare. È proprio il sostegno alla ricerca con i vantaggi fiscali e risorse disponibili l'altra gamba delle legge. È un bel traguardo - conclude Carnevali - che per il Partito democratico è la testimonianza di un impegno che non si esaurisce con questa approvazione". (Com)