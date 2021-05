Alitalia: Giorgetti, tappa importante verso soluzione, ma non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa raggiunta su Alitalia è una tappa importante verso la soluzione del problema. Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo il suo incontro con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Abbiamo fatto dei passi in avanti, non è finita. Ci sono tanti passaggi tecnici, e non solo, però sicuramente oggi è una tappa importante verso la soluzione del problema", ha detto. (Beb)