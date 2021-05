Decreto Semplificazioni: Nardi (Pd), mi auguro che Pnrr faciliti messa a terra di provvedimenti concreti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una semplificazione “vera” è assolutamente necessaria, e mi auguro che l’occasione rappresentata dal Pnrr possa aprire le porte ad una discussione concreta su temi che – pur essendo in grado di far ripartire speditamente le aziende – non hanno visto la messa a terra di provvedimenti. Così Martina Nardi, deputata del Partito democratico e presidente della commissione Attività produttive a Montecitorio, intervenuta oggi al webinar “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G” organizzato da Fondazione Ottimisti e Razionali e da Inwit. “Spero che arrivino provvedimenti sul decreto Semplificazioni, il primo di una serie di interventi che mettano mano un po’ a tutti i settori: siamo di fronte alla nascita di una nuova economia, e abbiamo l’obbligo di guidarla per dare certezze alle aziende che hanno deciso di investire nel futuro del Paese”, ha detto. (Ems)