Lavoro: accordo Unionmeccanica Confapi-sindacati per rinnovo metalmeccanici

- Unionmeccanica Confapi e i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto nel pomeriggio l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per le lavoratici e i lavoratori della piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed installazione di impianti. Lo rende noto un comunicato. Un rinnovo che coinvolge oltre 40 mila imprese e più di 400 mila lavoratori, su tutto il territorio italiano. Il nuovo contratto, con decorrenza dal primo giugno 2021 e durata fino al 31 dicembre 2024, prevede un aumento dei minimi sul livello medio di 104 euro che verrà distribuito in 4 tranche: 23 euro a giugno 2021 e a giugno 2022, 25 euro a giugno 2023 e 33 euro a giugno 2024. L’accordo giunge dopo solo 7 mesi dalla scadenza del precedente contratto. Un’accelerazione condivisa e resa necessaria per dare certezze alle imprese e ai lavoratori, che devono affrontare le gravi conseguenze della crisi pandemica e una difficile ripresa. In definitiva un rinnovo che ha visto sin da subito la condivisione di una "nuova filosofia" delle relazioni industriali, basata non solo sulla dimensione economica del rapporto di lavoro, ma anche sulla necessaria responsabilità sociale e sulla salvaguardia del lavoro stesso. (segue) (Com)