Lavoro: accordo Unionmeccanica Confapi-sindacati per rinnovo metalmeccanici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono questi i veri capisaldi per superare le sfide di oggi e del futuro. Si è lavorato molto negli ultimi anni sugli enti bilaterali, Ebm ed Ebm Salute, legati al Ccnl che sono in grado di fornire oggi servizi e prestazioni innovative in termini di welfare e sostegno al reddito e che rappresentano il tratto distintivo della contrattazione con le piccole e medie industrie private italiane. “Unionmeccanica ha lavorato intensamente per raggiungere l’intesa di rinnovo, considerando tra le priorità il sostegno al reddito e il benessere dei lavoratori", ha detto Lorenzo Giotti, presidente di Unionmeccanica Confapi, commentando l’intesa raggiunta. "In tal senso, oltre a concordare un aumento dei minimi retributivi in linea con le aspettative di tutte le parti coinvolte, ci si è focalizzati sulla sanità integrativa, sull’incremento del valore del welfare, sulla formazione continua, sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché sulla tutela delle lavoratrici vittime di violenza. Con un costo del lavoro tra i più alti d’Europa, con le sfide che deve affrontare l’intero nostro sistema produttivo, l’aumento dei minimi retributivi è stato un buon compromesso tra il contenimento del costo del lavoro e l’aumento del potere d’acquisto. Abbiamo tenuto in considerazione le esigenze di competitività delle nostre imprese, senza per questo pregiudicare il reddito dei lavoratori”. (segue) (Com)