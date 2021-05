Lavoro: accordo Unionmeccanica Confapi-sindacati per rinnovo metalmeccanici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la segretaria generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, “il Ccnl Unionmeccanica-Confapi assume un significato molto importante in questa fase di pandemia. È un contratto che valorizza e riconosce il lavoro dei metalmeccanici della piccola e media impresa. L’obiettivo della stagione di rinnovo dei Ccnl metalmeccanici è di riunificare le condizioni normative e salariali mantenendo l’autonomia contrattuale e le specificità che contraddistinguono i diversi contratti. L’aumento del salario e i miglioramenti normativi sono il risultato di una scelta contrattuale tesa a impedire la competizione sui diritti e sul salario dei metalmeccanici”. Per Rocco Palombella, segretario generale della Uilm-Uil, “abbiamo lavorato fin dall’inizio della trattativa per dare omogeneità e copertura a tutto il settore e i lavoratori interessati. Con il rinnovo di questo importante contratto diamo un’iniezione di fiducia al settore industriale in una situazione complicata. Dalla ripartenza dell’industria dipende la ripresa del nostro Paese. Per questo abbiamo voluto mandare un segnale importante ai lavoratori, andando ad aumentare i salari, il welfare contrattuale e la sanità integrativa. Ancora una volta i metalmeccanici rappresentano il traino fondamentale per la ripresa nazionale”. Per Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl, “le piccole e medie imprese rappresentano la spina dorsale della nostra industria manifatturiera, il ‘Made in Italy’ fatto di qualità e di ‘saper fare’ unico nel mondo. L’intesa raggiunta oggi è importante non solo per i contenuti ma anche per il significato simbolico che essa rappresenta. Un’intesa importante per le lavoratrici e i lavoratori delle piccole e medie imprese, che specie in questo momento, vale il doppio, oltre all’aumento medio di 104 euro, irrobustito il welfare, la salute e sicurezza, la formazione e misure contro la violenza sulle donne. A cui si somma una potenziata bilateralità su cui dovremmo continuare a lavorare”. (Com)