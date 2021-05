Alitalia: Giorgetti, discontinuità è indispensabile, quindi ci sarà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La discontinuità tra Alitalia e la nuova compagnia è indispensabile e quindi ci sarà. Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo il suo incontro con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Giorgetti, prima di Sassoli, ha incontrato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, sul dossier Alitalia. "Abbiamo il dovere di garantire l'operatività nella stagione estiva. Poi ci sarà la nuova compagnia che partirà alle condizioni che si stanno definendo", ha detto. "La discontinuità è una condizione indispensabile e quindi evidentemente ci sarà", ha aggiunto. "Abbiamo fatto dei passi in avanti, non è finita. Ci sono tanti passaggi tecnici, e non solo, però sicuramente oggi è una tappa importante verso la soluzione del problema", ha sottolineato. (Beb)