Recovery: Suigo (Inwit), senza cambio paradigma rischiano di non riuscire a sfruttare opportunità

- Bisogna concentrare i nostri sforzi sull’accelerazione digitale: una semplificazione è sempre più indispensabile, così come rafforzare la sicurezza nella gestione e nell’utilizzo dei dati per avere un Paese sempre più connesso, sostenibile e competitivo. Così Michelangelo Suigo, direttore delle Relazioni esterne e della Comunicazione di Inwit, intervenuto oggi al webinar “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G” organizzato dalla società insieme alla Fondazione Ottimisti e Razionali. “Ci troviamo in una situazione unica che dobbiamo capitalizzare al meglio, senza rischiare di disperdere le risorse del Pnrr: abbiamo solo cinque anni per realizzare gli obiettivi, e se non cambiamo il paradigma – semplificando gli iter autorizzativi e rimuovendo gli ostacoli burocratici che da troppo tempo bloccano i processi di innovazione – rischiamo di non riuscire a sfruttare al meglio questa opportunità”, ha spiegato. (Ems)