5G: Suigo (Inwit), abilitatore di industria 4.0 ma occorre sburocratizzazione

- Il 5G è e sarà sempre di più un abilitatore della fabbrica e dell’industria 4.0: una rete che costituisce un elemento fondamentale per soluzioni e tecnologie indispensabili, in grado di garantire una efficiente evoluzione dei processi in termini di digitalizzazione e automazione. Così Michelangelo Suigo, direttore delle Relazioni esterne e della Comunicazione di Inwit, intervenuto oggi al webinar “Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G” organizzato dalla società insieme alla Fondazione Ottimisti e Razionali. “Uno sforzo coordinato da parte di tutti, teso allo sviluppo di un tessuto economico e industriale che sia in grado di sfruttare l’opportunità del Pnrr, sarà fondamentale: in particolare, occorre un cambio di passo in termini di sburocratizzazione”, ha spiegato, aggiungendo di attendere con “grande speranza” il prossimo decreto Semplificazioni. (Ems)