Emirati: Helios investe nel primo impianto ad ammoniaca verde alimentato a energia solare

- La Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (Kizad), una sussidiaria di Abu Dhabi Ports, ha annunciato l’avvio di un progetto per la creazione di un impianto di produzione di ammoniaca verde, il primo del suo genere negli Emirati Arabi Uniti. Helios Industry, una società privata per progetti speciali, prevede di investire circa 1 miliardo di dollari nella realizzazione dell’impianto che produrrà 200.000 tonnellate di ammoniaca verde da 40.000 tonnellate di idrogeno verde mirato ai mercati regionali e internazionali. L’impianto sarà alimentato da una centrale solare dedicata da 800 megawatt, con una capacità di 100 megawatt nella prima fase del progetto. Abdullah Al Hameli, responsabile del cluster delle città industriali e della zona franca, Abu Dhabi Ports, ha dichiarato: “L'adozione della sostenibilità e della tecnologia verde ha acquisito una notevole trazione all'interno del Consiglio di cooperazione del Golfo e della regione Mena negli ultimi anni. Siamo orgogliosi di di ospitare un'azienda innovativa come Helios Industry e uno dei primi impianti di ammoniaca verde della regione con zero emissioni di CO2”.(Res)