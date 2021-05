Alitalia: Giorgetti, nuova compagnia potrà partecipare a gara per marchio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova compagnia potrà partecipare alla gara per il marchio Alitalia. Lo ha detto il ministro allo Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, dopo il suo incontro con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Giorgetti, prima di Sassoli, ha incontrato la vice presidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, sul dossier Alitalia. In merito alla nuova compagnia, "anche il governo vuole che nasca in condizione di sostenibilità economica", ha detto. "Come tale ci sono delle condizioni di mercato, perché non si può fare semplicemente una azienda di Stato, deve essere un'azienda che dimostra di poter stare sul mercato. Questo è quello che chiede la Commissione europea, ma che vuole anche il governo italiano", ha spiegato. "La nuova compagnia potrà partecipare alla gara per il marchio, sicuramente sì", ha aggiunto. (Beb)