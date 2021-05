Giustizia: Cartabia, su prescrizione apertura a correttivi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito della riunione con i capigruppo di maggioranza della commissione Giustizia della Camera, a quanto si apprende, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, è d’accordo sul fatto che non possa esserci una "giustizia denegata", ma bisogna tenere presente che i processi troppo lunghi hanno un doppio effetto negativo: la prescrizione e la mancata tutela dell’imputato, come già ricordato nell'incontro con i capigruppo della commissione Giustizia. "In un clima molto cordiale", a partire dal testo della relazione della commissione Lattanzi - "c'è stato un invito a proporre concretamente eventuali alternative e correzioni, nel bilanciamento dei principi costituzionali e degli obiettivi del Pnrr". (Rin)