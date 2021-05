Bielorussia: ministero Esteri, decisione Francia di bloccare volo Belavia viola il diritto internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Francia sul volo Minsk-Barcellona effettuata dalla compagnia aerea Belavia è una diretta violazione del diritto internazionale. Lo ha detto oggi il portavoce del ministero degli Esteri bielorusso, Anatolj Glaz. L'aereo diretto a Barcellona non è stato in grado di attraversare lo spazio aereo polacco a causa del divieto della Francia alla Belavia di sorvolare il suo territorio. L'aereo è quindi dovuto tornare a Minsk. "Si tratta di una diretta violazione delle norme del diritto internazionale. L'articolo 87 della Convenzione di Chicago stabilisce che l'adozione di misure restrittive nei confronti delle compagnie aeree è possibile solo per decisione del Consiglio dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (Icao). Come sappiamo, il Consiglio non ha preso nessuna di queste decisioni", ha detto Glaz, ripreso dai media bielorussi. (Rum)