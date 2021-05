Digitale: Comparini (Thales Alenia Space Italia), connubio con spazio sarà dirompente ed esponenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il connubio tra digitale e spazio sarà dirompente ed esponenziale nei prossimi anni. Così Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia, intervenuto oggi al webinar “Spazio e sovranità digitale europea” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Si ha poi un cambio di paradigma per quanto riguarda l’infrastruttura spaziale, che non verrà più concepita come innovazione tecnologica ma per l’utilizzo che se ne farà”, ha spiegato.(Ems)