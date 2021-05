Francia-Libano: Eliseo, Macron ha ricevuto generale Aoun a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto a Parigi il generale Joseph Aoun, comandante in capo delle Forze armate libanesi, recatosi in Francia su invito dell'omologo, il generale Francois Lecointre. Lo ha reso noto l'Eliseo. Macron, come già fatto in occasione della sua ultima visita in Libano, "ha salutato l'azione delle forze armate libanesi a sostegno della popolazione libanese dopo l'esplosione del porto di Beirut il 4 agosto scorso", ha spiegato l'Eliseo. Il presidente francese ha poi confermato "il proseguimento del sostegno della Francia alle forze armate libanesi, vero pilastro della stabilità del Paese", ha continuato la presidenza. Macron "ha inoltre ricordato che la priorità resta la formazione di un governo capace di mettere in atto le riforme necessarie in Libano", ha sottolineato l'Eliseo, aggiungendo che "la formazione di questo governo resta la condizione alla mobilitazione di un aiuto internazionale più a lungo termine, a sostegno delle riforme strutturali". (Frp)