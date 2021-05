Sanità: Fico, approvazione unanime Camera pdl su cura malattie rare e farmaci orfani è bella notizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente della Camera, Roberto Fico, "è una bella notizia l’approvazione all'unanimità in prima lettura alla Camera della proposta di legge sulla cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani. È un passo importante - prosegue la terza carica dello Stato su Facebook - per essere vicini a chi è affetto da queste patologie, supportare le famiglie e far avanzare la ricerca. Un provvedimento frutto del lavoro della commissione Affari sociali e della collaborazione fra tutti i gruppi parlamentari, che ora passa all'esame del Senato". (Rin)