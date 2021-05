Aerospazio: Pasquali (Leonardo), in questo decennio si tornerà sulla Luna per stabilire delle comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo decennio si tornerà sulla Luna: non solo per metterci una bandiera ma per rimanerci, creando comunità di esseri umani e robot con finalità operative specifiche che siano in grado di sostenere le operazioni. Così Luigi Pasquali, coordinatore delle attività spaziali di Leonardo e amministratore delegato di Telespazio, intervenuto oggi al webinar “Spazio e sovranità digitale europea” organizzato dall’Istituto affari internazionali (Iai). “Si pone la necessità di iniziare a predisporre, per tale ambiente operativo, quanto necessario per garantire la continuità di operazioni che sulla Terra sono sostenute dalla connettività e da sistemi di posizionamento come il Gps: molto di quanto accadrà in queste comunità sarà basato sulla guida autonoma tramite la robotica”, ha spiegato. (Ems)