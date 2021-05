Kosovo-Italia: il 24 e 25 giugno evento "Italy Meets Digital Kosovo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d’Italia a Pristina ha organizzato per il 24 e 25 giugno prossimi un evento, “Italy Meets Digital Kosovo”, per favorire il rilancio della cooperazione sull’innovazione. All’iniziativa, che si terrà sia in presenza sia online, ha collaborato il ministero del Commercio, dell’Imprenditoria e dell’Industria del del Kosovo, nell’ambito di Enterprise Europe Network, Unioncamere Veneto, Area Science Park di Trieste, Kosovo Association of Information and Communication Technology (Stikk), Innovation Centre Kosovo (Ick) e Prishtina Rea. Lo riferisce la Farnesina tramite il proprio portale istituzionale. L’incontro è rivolto ad imprese affermate, start-up, piccole e medie imprese, università e centri di ricerca in Italia e Kosovo; ha l’ambizione di incentivare la cooperazione tra i due Paesi nel settore dell’Information and Communication Technology (Ict) ed in generale quello dell'innovazione. Attraverso sessioni plenarie, workshop informativi e incontri B2B che sono in programma, sarà possibile scoprire le numerose opportunità̀ offerte dall’innovativo settore ICT del Kosovo ed individuare potenzialità di collaborazioni future tra imprese italiane e kosovare. È prevista la partecipazione della ministra del Commercio, dell’Imprenditoria e dell’Industria della Repubblica del Kosovo Rozeta Hjadari, del sottosegretario agli Affari Esteri Manlio di Stefano, del presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza e del direttore dell’Innovation Center Kosovo Uranik Begu.(Alt)