Balcani: eurodeputata Von Cramon a "Nova", allargamento dell'Ue è una questione geopolitica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presidenza francese è sotto pressione della destra” per non concedere la liberalizzazione dei visti al Kosovo, ha affermato Von Cramon. auspicando che il capo dello Stato Emmanuel Macron confermi invece la sua visione favorevole all’allargamento dell'Ue ai Balcani occidentali e che politica estera e interna vengano mantenute "su piani separati". “Spero che Macron veda l’allargamento come un processo geopolitico e non come questione di politica interna”, ha dichiarato Von Cramon, secondo cui ne va della credibilità della stessa Ue. Il governo tedesco, ha spiegato, è molto attivo nel fare lobbying in favore della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari nell'Ue “ma quando si tratta del confronto con la Francia si fermano”. (segue) (Pav)