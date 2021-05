Balcani: eurodeputata Von Cramon a "Nova", allargamento dell'Ue è una questione geopolitica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La relatrice per il Kosovo nel Parlamento Ue ha poi affrontato il tema della normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado, sostenendo che ciò sarà più difficile se i cinque Paesi membri dell’Ue (Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro) che ancora non riconoscono l'indipendenza kosovara non cambieranno la loro posizione. “La normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado è una precondizione per l’integrazione europea”, ha osservato Von Cramon, evidenziando che è “frustrante” in particolare per il Kosovo aver fatto molte riforme e non riuscire ad ottenere nemmeno la liberalizzazione dei visti per i viaggi dei suoi cittadini nell’Ue. L'eurodeputata ha aggiunto che il governo guidato dal premier kosovaro Albin Kurti è molto attivo e “può ottenere dei risultati", ma il processo di integrazione europea è “ancora più duro se vedi che fai riforme” e queste non vengono riconosciute. (segue) (Pav)