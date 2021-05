Balcani: eurodeputata Von Cramon a "Nova", allargamento dell'Ue è una questione geopolitica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando il “non paper” sulla modifica dei confini nei Balcani, circolato nelle scorse settimane, Von Cramon ha parlato di un contenuto “irritante, confuso e orribile”. Si tratta, ha osservato, di un documento che include contenuti politici del passato che intendono tracciare i confini su “linee etniche” per cui è un qualcosa di assolutamente “negativo e pericoloso” in particolare per la Bosnia Erzegovina e per il Kosovo. Secondo l’eurodeputata, il solo parlare di modifiche ai confini nei Balcani dovrebbe comportare “terrore psicologico” per le tragedie avvenute nel recente passato. “Nell’Ue dobbiamo impedire che ciò accada”, ha affermato Von Cramon, secondo cui i Paesi dei Balcani devono essere inclusi nell’Ue e questo deve essere il focus della prossima presidenza di turno slovena. “La Slovenia, dal momento che è un player della regione e sa cosa significa escludere questi Paesi nel lungo termine, dovrà porre il tema dell’allargamento al centro della sua presidenza, con un chiaro cronoprogramma”, ha affermato Von Cramon. Oltre alla liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari, durante la prossima presidenza di turno slovena dell'Ue, l'eurodeputata ha detto di aspettarsi "progressi significativi" nelle riforme in Serbia e riguardo la riforma elettorale in Bosnia Erzegovina. (segue) (Pav)