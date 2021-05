Balcani: premier austriaco Kurz a colloquio con inviato Ue Lajcak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro austriaco Sebastian Kurz ha incontrato oggi l'inviato speciale dell'Unione europea per il dialogo tra Kosovo e Serbia Miroslav Lajcak. Secondo quanto scritto da Kurz su Twitter, l'incontro è stato incentrato sul dialogo tra Pristina-Belgrado e sull'esigenza di avviare quanto prima i negoziati di adesione Ue per Albania e Macedonia del Nord. "Ho riaffermato il forte impegno dell'Austria per i Balcani occidentali e per la prospettiva europea della regione", ha dichiarato Kurz dopo l'incontro con Lajcak a Bruxelles. (Res)