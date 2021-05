Speciale difesa: Nato, premier kosovaro Kurti rivendica successo nell'ospitare Defender Europe 21

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha elogiato la prima partecipazione dei soldati del Kosovo a delle esercitazioni internazionali con gli Stati Uniti nel territorio del Paese. "Per la prima volta in assoluto, il Kosovo sta ospitando un'esercitazione guidata dall'Esercito statunitense nel suo territorio", ha scritto Kurti su Twitter osservando che "le nostre truppe stanno dimostrando impegno e professionalità nelle varie attività nell'ambito delle esercitazioni Defender Europe 21 in Kosovo, Croazia e Albania". Il ministro della Difesa kosovaro, Armend Mehaj, ha sottolineato che questo percorso in partnership con gli Usa porterà all'adesione di Pristina alla Nato. (Alt)