- Colombia: dato alle fiamme il palazzo di giustizia di Tuluá - Il Palazzo di giustizia di Tuluá, nel dipartimento colombiano di Valle del Cauca, è stato dato alle fiamme ieri da un gruppo di incappucciati nel contesto delle proteste antigovernative in corso nel Paese. "Attacchi come quelli di questa sera a Tuluá cessano di essere atti di vandalismo e diventano atti terroristici. La protesta pacifica è legittima, la violenza è un crimine", ha scritto su Twitter il ministro della Giustizia colombiano Wilson Ruiz. Il ministro della Difesa Diego Molano, che sta affrontando due mozioni di sfiducia alla Camera e al Senato per le violenze della polizia contro i manifestanti, ha commentato che con l’incendio del palazzo “i vandali vogliono ostacolare la giustizia”. “I responsabili conosceranno il peso della legge”, ha scritto su Twitter. (segue) (Res)