- Perù: Sagasti, "vile" attacco terroristico non entri in dibattito elettorale - Il presidente del Perù, Francisco Magasti, ha chiesto che il “vigliacco” attacco armato costato domenica la vita ad almeno sedici persone, non sia usato come tema di campagna elettorale. “È una tragedia nazionale e nessun gruppo dovrebbe usarlo con fini politici. Un gesto che tutti dobbiamo respingere”, ha sottolineato Sagasti nel momento in cui la possibile matrice terroristica del massacro (associata a “Sendero luminoso”) occupa ampi spazi della campagna presidenziale, che vede contrapposti la conservatrice Keiko Fujimori, figlia dell’ex presidente Alberto, e l’esponente delle sinistre Luis Castillo. Il presidente ha peraltro accennato all’ipotesi che l’attacco possa essere stato anche una risposta delle organizzazioni criminali, incrocio di istanze terroristiche con bande dedite alla vendita di stupefacenti, alla distruzione di alcuni depositi di pasta di cocaina realizzata dalle Forze armate la settimana scorsa. In giornata funzionari dei ministeri della Difesa e dell’Interno, oltre che della procura generale, riferiranno alle commissioni riunite di Giustizia e Sicurezza della Camera. (segue) (Res)