I fatti del giorno - America latina (4)

- Ecuador: presidente Lasso deposita nuova Legge organica sulla comunicazioneQuitoIl presidente dell’Ecuador, Guillermo Lasso, ha trasmesso al parlamento la nuova Leggo organica della comunicazione (Loc) in sostituzione della normativa esistente in gran parte azzerata il 24 maggio, poco dopo l’insediamento. Il documento, che verrà ora assegnato a una commissione competente, è stato pensato per “difendere, promuovere e garantire la libertà di espressione, comunicazione e stampa”, in aperta critica alla legge varata nel 2013 dall’ex presidente Rafael Correa (parzialmente riformata nel 2019), che volendo regolare “la qualità” dei media, ha finito “in realtà per trasformarsi in un pretesto per censurarli o punire l’espressione di idee pericolose per chi detiene il potere”. Il provvedimento stabilisce, tra le altre cose, la depenalizzazione per reati legati all’esercizio della professione, principi di autoregolamentazione, il diritto replica e il diritto al segreto professionale. (segue) (Res)