I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: 2.173 vittime nelle ultime 24 ore, media morti in calo media contagi in aumento - Con le 2.173 vittime nelle ultime 24 ore, il numero complessivo di decessi per patologie riconducibili al contagio da nuovo coronavirus in Brasile raggiunge quota 452.031. Lo riferisce il ministero della Salute. la media mobile degli ultimi sette giorni è di 1.835 decessi, un calo del sei per cento rispetto a quella registrata nelle due settimane precedenti. Il dato è il più basso dallo scorso 14 marzo, a riprova di una tendenza in diminuzione consolidata. Quanto ai contagi, sommando i dati forniti dai dipartimenti della Salute dei 27 stati, il bilancio si è attestato ad almeno 16.194.756 casi, 73.453 dei quali registrati nelle 24 ore precedenti. (Res)