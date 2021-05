Difesa: la portaerei Usa Ronald Reagan sarà usata per il ritiro dall’Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti utilizzeranno quest’estate la loro unica portaerei dispiegata nella regione dell’Asia-Pacifico, la Uss Ronald Reagan, per assistere il ritiro delle truppe di stanza in Afghanistan, che dovrà avvenire entro l’11 settembre prossimo. Lo scrive il “Wall Street Journal”, secondo cui la Ronald Reagan opererà nei pressi dell’Asia meridionale per quattro mesi, periodo durante il quale la Marina non disporrà di una portaerei in Estremo Oriente. Si tratta di una decisione operativa che stride con la strategia del presidente Joe Biden, che ha posto come priorità della propria amministrazione la sicurezza nel Pacifico, area dal quale la Ronald Reagan si allontanerà per la prima volta dal 2015. La portaerei che attualmente opera nella regione mediorientale, la Uss Dwight Eisenhower, dovrebbe tornare negli Stati Uniti entro luglio per approdare al porto di Norfolk, in Virginia. La Uss Theodore Roosevelt, che quest’anno è stata inviata nel Mar Cinese Meridionale nel pieno delle tensioni con la Cina, è tornata a San Diego questa settimana. (Nys)