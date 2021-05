© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Carlo Calenda basta fare lo stalker delle primarie" del centrosinistra per la scelta del candidato sindaco per Roma. "Da mesi ripeti le stesse falsità (e offese) su questo appuntamento.Io dico: partecipa alle primarie, se vuoi. Oppure fatti la campagna elettorale pro Raggi senza parlare di noi ogni ora". Lo scrive in un tweet il candidato civico alle primarie del centrosinistra per il sindaco Tobia Zevi. (Rer)