Ue-Usa: incontro Sannino Sherman, focus su politica estera e sicurezza

- Il Servizio per l'azione esterna (Seae) ha annunciato che, ieri, il segretario generale del Seae, Stefano Sannino, e il vicesegretario di Stato americano, Wendy Sherman, si sono incontrati a Bruxelles per riaffermare la forza del partenariato Ue-Usa su questioni chiave di politica estera e sicurezza. Hanno salutato il prossimo vertice Ue-Usa che si terrà il 15 giugno come un passo importante nella rivitalizzata partnership transatlantica. Le due parti hanno sottolineato l'interesse comune Ue-Usa nel rafforzare l'ordine internazionale basato sulle regole e si sono impegnate a proseguire una stretta cooperazione a sostegno dei valori democratici, della stabilità globale e regionale e dei diritti umani universali. Le due parti hanno discusso una serie di questioni di politica estera di interesse reciproco, come la Russia, l'Ucraina e la Bielorussia, e la recente violenza in Israele e in Cisgiordania e Gaza. Hanno scambiato opinioni su Mediterraneo orientale, Balcani occidentali, Afghanistan, Siria, Myanmar, Indo-Pacifico, Etiopia e Venezuela. Inoltre hanno anche sottolineato un interesse condiviso nel migliorare la connettività sostenendo i partner nella creazione di ambienti normativi che siano favorevoli alla connettività sostenibile, così come attraverso lo sviluppo di infrastrutture di qualità e progetti coerenti con i più alti standard di trasparenza, digitali e verdi come parte dei loro rispettivi approcci alla regione indopacifica. (segue) (Beb)