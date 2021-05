Ue-Usa: incontro Sannino Sherman, focus su politica estera e sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le due parti hanno concordato di continuare strette consultazioni in vista di possibili approcci e azioni congiunte da parte dell'Ue e degli Stati Uniti che possano portare un cambiamento positivo. Sannino e Sherman hanno tenuto la prima riunione di alto livello del dialogo Ue-Usa sulla Cina. Le due parti hanno ribadito che le relazioni dell'Ue e degli Stati Uniti con la Cina sono multiformi e comprendono elementi di cooperazione, competizione e rivalità sistemica. Hanno evidenziato questioni di interesse comune, tra cui le violazioni dei diritti umani in corso nello Xinjiang e in Tibet, l'erosione dell'autonomia e dei processi democratici a Hong Kong, la coercizione economica, le campagne di disinformazione e le questioni di sicurezza regionale, in particolare la situazione nel Mar cinese meridionale. Hanno discusso l'importanza della partecipazione significativa di Taiwan al lavoro delle organizzazioni internazionali, compresi i forum dell'Organizzazione mondiale della Sanità e l'Assemblea mondiale della Sanità. Hanno anche discusso il perseguimento di un impegno costruttivo con la Cina su questioni come il cambiamento climatico e la non proliferazione, e su alcune questioni regionali. Le due parti hanno deciso di continuare gli incontri in questo dialogo a livello di alti funzionari e di esperti per discutere di reciprocità, comprese le questioni economiche; resilienza; diritti umani; sicurezza; multilateralismo e impegno. Il prossimo incontro ad alto livello avrà luogo nell'inverno 2021/2022. (Beb)