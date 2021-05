Covid: Asl Rieti, primo tour vaccinale over 30 annidel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Asl di Rieti avvia il primo Tour vaccinale over 30 anni del Lazio, con vaccinazione Johnson & Johnson sul territorio della provincia di Rieti. "Si tratta di una iniziativa unica nel suo genere -si legge in una nota della Asl di Rieti-, che garantirà a tutti i cittadini della provincia di Rieti, dalla bassa sabina all'alta valle del Velino, di poter accedere 'comodamente' alla vaccinazione anti-covid19 senza raggiungere il capoluogo o le sedi fino ad oggi utilizzate per la campagna vaccinale. L'iniziativa di prevenzione itinerante, nasce dal successo ottenuto in queste ultime settimane dagli open days over 40 e over 35 e dall'open week over 30 anni organizzati presso il centro vaccinale Caserma Verdirosi a Rieti, che hanno consentito alla Asl di Rieti di eseguire oltre 3mila vaccini AstraZeneca con un'alta adesione di 30-35enni (oltre il 45 per cento). Grazie al coinvolgimento dell'Api (servizio di Assistenza proattiva infermieristica aziendale) -continua la nota-, il tour vaccinale over 30 anni con vaccino Johnson & Johnson partirà venerdì 28 maggio da Osteria Nuova presso la sede Distrettuale di viale Europa numero 13 (orario 14– 20), proseguirà sabato 29 maggio a Passo Corese presso la sede Distrettuale di via Giuseppe Garibaldi n.17 (orario 9,30 – 18,30) e terminerà domenica 30 maggio ad Amatrice presso il Pass (area opera don Minozzi) dalle ore 9:30 alle ore 16. Le prenotazioni avverranno direttamente sul posto (senza bisogno di ticket virtuale) ed ogni giorno la Asl di Rieti eseguirà un massimo di 200 vaccinazioni Johnson & Johnson". (Com)