Taiwan: Covid, oggi 302 nuovi casi e due decessi

- Taiwan ha registrato oggi 302 nuovi casi di Covid-19, cui si aggiungono 331 casi arretrati individuati in test effettuati nei giorni scorsi, per un totale di 633 infezioni locali. Sono stati registrati anche due casi importati e undici decessi. Lo hanno riferito i dati diffusi dal Centro epidemiologico di Taiwan (Cecc). Dei 633 casi, 308 sono stati registrati nella capitale Taipei. Oggi, 26 maggio, è stato il quinto giorno consecutivo in cui il Cecc ha aggiornato il conteggio includendo contagi risalenti fino al 14 maggio. Il numero totale dall'inizio della pandemia è salito a 6.091 casi. (Cip)