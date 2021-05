Sicilia: Lagalla e Baglieri, al via vaccinazioni per studenti maturandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Visita degli assessori regionali all'Energia Daniela Baglieri e all'Istruzione Roberto Lagalla, oggi pomeriggio, nell'Hub della Fiera di Messina dove sono partite le vaccinazioni contro il Covid per gli studenti che devono affrontare la maturità a partire da metà giugno. Lo ha riferito in una nota la Regione Siciliana. L'assessore Lagalla ha affermato: "Questa iniziativa ha l'obiettivo di mettere in sicurezza le giovani generazioni e dare un segnale della persistente presenza del rischio virale nella società. Bisogna, quindi, adottare un modello di comportamento opportuno per tutelarsi, e tutelare, in vista di un giorno particolarmente importante della vita cioè l'esame di maturità". Da oggi, infatti, così come previsto dall'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, senza necessità di prenotazione e su base volontaria i liceali interessati potranno ricevere il vaccino (Pfizer per i minorenni, AstraZeneca o Janssen per i maggiorenni). Baglieri ha aggiunto: "Sono lieta di visitare l'Hub di Messina: ripartire dai ragazzi è un messaggio ben augurante e testimonia la vicinanza del governo Musumeci al mondo giovanile".(Ren)