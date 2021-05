Difesa: ministero Esteri russo, rivendicazioni fondate sul Nuovo Start

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha rivendicazioni fondate nei confronti degli Usa, a causa del ripristino di alcune armi offensive incluse nel nuovo Trattato di riduzione delle armi strategiche. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Per quanto riguarda il Trattato Nuovo Start, la parte russa ha davvero rivendicazioni concrete e ben fondate", ha detto Zakharova in un briefing, osservando che "questo non è connesso con la modernizzazione del complesso nucleare, ma con la ristrutturazione di una serie di armi offensive strategiche intrapresa da Washington. In precedenza, il ministero degli Esteri russo aveva notato che l'indicatore del numero totale di armi offensive strategiche consentite dal Trattato Start era stato superato dagli Stati Uniti di 101 unità.(Rum)