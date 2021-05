Trasporti: Giovannini al Wef, infrastrutture e mobilità cruciali per lo sviluppo sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è fortemente impegnata nella direzione della transizione ecologica e digitale che non può più attendere, come la crisi pandemica ha dimostrato. È questo il messaggio che il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso al Meeting del Word Economic Forum “Shaping the future of mobility” che si è svolto a margine dell’annuale Forum internazionale Trasporti (Itf). "È necessario ogni sforzo per affermare un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile dando priorità agli investimenti e ai progetti per migliorare la qualità della vita delle persone. I trasporti e le infrastrutture hanno un ruolo fondamentale per migliorare la resilienza dei Paesi e delle economie, e la mobilità", ha aggiunto Giovannini, “può e deve giocare una funzione di primo piano nella transizione ecologica, per raggiungere gli obiettivi dell’Agenza 2030 e del Green deal europeo”. Giovannini ha sottolineato come la pandemia da Covid-19 abbia messo ancora più in evidenza la stretta relazione tra ambiente, economia e vita delle persone e anche i rischi rappresentati da modelli produttivi basati sull’uso intensivo di fonti non rinnovabili. (segue) (Com)