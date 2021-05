Trasporti: Giovannini al Wef, infrastrutture e mobilità cruciali per lo sviluppo sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi, gli obiettivi di carattere ambientale “devono avanzare di pari passo con le considerazioni economiche e sociali. Non abbiamo bisogno semplicemente di ‘una transizione’. Abbiamo bisogno di una ‘transizione equa' e ora è il momento giusto per avviarla. Molti Paesi, non solo nell’Unione europea, stanno elaborando e realizzando piani di ripresa e resilienza attraverso politiche di investimenti pubblici volte a rafforzare l’impegno verso ‘emissioni zero’ e a superare le disparità territoriali”. In questo processo, ha detto ancora il ministro, “l’Italia intende svolgere un ruolo da protagonista, anche nella sua attuale veste di presidente annuale del G20 e Paese partner della CoP26. “Il nostro Pnrr prevede 235 miliardi per realizzare riforme e investimenti. Circa il 40 per cento di queste risorse saranno destinate a progetti e iniziative che contribuiscono a raggiungere gli obiettivi climatici. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con 62 miliardi di euro di investimenti avrà una funzione determinante per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e di riduzione delle emissioni inquinanti”. Giovannini ha quindi fatto riferimento ai progetti volti a migliorare la qualità della vita delle persone (estensione dell’alta velocità ferroviaria e rafforzamento delle reti regionali, interventi di digitalizzazione per migliorare la sicurezza stradale, miglioramento delle abitazioni e delle infrastrutture sociali), la competitività delle imprese, la salvaguardia dell’ambiente. “Ma per raggiungere pienamente i risultati attesi", ha concluso, "è indispensabile che questo impegno si inserisca in un programma d’azione coerente, più ampio e integrato a livello europeo e internazionale”. (Com)