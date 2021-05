Covid: assessore Lazio, possibile zona bianca in tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la regione Lazio fra tre settimane possibile zona bianca. "La vaccinazione è fondamentale e abbiamo visto che ha contribuito a far calare in modo importante l'incidenza dei contagi: ora siamo a 50 su 100 mila abitanti che è un'incidenza molto bassa, continuando così in tre settimane il Lazio sarà in zona bianca". Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine di un evento all'ospedale Sandro Pertini di Roma. (Rer)