Polonia: ministro Finanze, occorre semplificare accesso ad aiuti di piccole e medie imprese

- Alle piccole imprese e alle start-up polacche serve un punto unico a cui riferirsi per accede a sussidi e altri forme di sostegno. Lo ha detto il ministro delle Finanze polacco, Tadeusz Koscinski, partecipando a un incontro online in lingua inglese intitolato "Dialogue with Business". All'incontro, promosso tra gli altri dalla Camera di commercio e dell'industria italiana in Polonia, hanno partecipato anche l'ambasciatore belga a Varsavia, Jacobs Luc, e il presidente della Camera di commercio belga in Polonia, Pierre Detry. Varsavia offre varie forme di sostegno finanziario alle imprese presenti sul territorio polacco e anche le piccole e medie, oltre alle start-up, hanno un ruolo nell'accelerare la ripresa economica del Paese dopo la pandemia di coronavirus. Tuttavia le imprese minori, a fronte di un personale più contenuto, trovano complicato e dispendioso occuparsi delle domande per accedere alle forme di sostegno. (segue) (Vap)