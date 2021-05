Polonia: ministro Finanze, occorre semplificare accesso ad aiuti di piccole e medie imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato sulla questione, il ministro Koscinski ha dichiarato che "quando si distribuiscono molti aiuti sorge sempre il problema conseguente della burocratizzazione". E' il motivo per il quale il dicastero che guida sta cercando "di predisporre strutture appropriate per sostenere determinati settori, come le piccole e medie imprese", in un tentativo di "imitare le normali strutture di un'impresa che si preoccupa dei suoi clienti". (Vap)