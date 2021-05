Lavoro: Bernini (FI), su licenziamenti trovato punto di equilibrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il punto di equilibrio che il governo ha trovato sul blocco dei licenziamenti "va nella direzione del buonsenso: un’azienda che non chiede la Cig è libera di licenziare, ma nel settore dei servizi il divieto resta fino a ottobre". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "Dopo un anno di chiusure forzate e di crisi, bisogna fare i conti con la realtà: un’impresa costretta a tenersi dipendenti in esubero è destinata a chiudere, e in quel caso sarà costretta a licenziare tutti. Questo scenario - prosegue - non si scongiura col blocco incondizionato dei licenziamenti, ma abbassando la pressione fiscale sulle imprese, riattivando le politiche attive e riformando gli ammortizzatori sociali. Di tutto l’Italia ha bisogno in questo momento che di un ritorno allo scontro sociale”. (Com)