Raggi: Meloni (Fd'I), buona notizia assoluzione, sfideremo sindaca nelle urne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Difendere la reputazione di Roma va oltre gli schieramenti e le differenze politiche. Per questo a nome di Fratelli d'Italia non posso che considerare una buona notizia l'assoluzione del sindaco della Capitale. Sfideremo Virginia Raggi nelle urne e ci confronteremo con la sua inadeguata amministrazione grillina sui risultati non raggiunti nonostante 5 anni di promesse e slogan". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (Com)