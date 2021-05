Mediterraneo: ammiraglio Usa Foggo, situazione più frastagliata rispetto a 30 anni fa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trent'anni fa nel Mediterraneo c’erano solo due blocchi, con gli Stati Uniti da una parte e l’Unione Sovietica dall’altra, mentre “oggi la situazione è molto più frastagliata, con tanti attori presenti, con il ritorno della Russia e con l’avvento della Cina”. Lo ha detto l’ammiraglio in congedo della Marina Usa, James G. Foggo, intervenendo oggi al webinar “Una bussola strategica per la sicurezza marittima del Mediterraneo”, quarto appuntamento di “Road to Shade Med”, il percorso verso la conferenza annuale organizzata dell’operazione aeronavale EuNavFor Med – Irini, di cui “Agenzia Nova” è media partner. “Oggi siamo in un mondo multipolare con tante minacce, sia nel Mediterraneo che negli Oceani. C'è un ritorno della Federazione russa, con un build-up delle forze russe nel Mediterraneo orientale. Abbiamo tensione nel Mar Nero, tensione nel Baltico e tensione nel Mediterraneo. C’è poi l’avvento della Cina. La Marina cinese ha quasi completato la sua strategia One Belt One Road ed è presente nel Mediterraneo. Poi abbiamo il terrorismo, presente in modo predominante nel continente africano”, ha detto ancora Foggo, mettendo in guardia dalla commistione tra terrorismo e traffici illeciti di tre tipi: narcotici, armi e migranti. (Asc)